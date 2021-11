Suicidio assistito: nelle Marche il primo caso in Italia di accesso legale per un tetraplegico

(PRIMAPRESS) - MARCHE - Il comitato etico della Asl delle Marche (Asur) ha attestato che un paziente tetraplegico immobilizzato da dieci anni, ha i requisiti per l'accesso legale al suicidio. Ne dà notizia l'Associazione Coscioni, che ha sostenuto l'uomo nella sua battaglia E' il primo malato in Italia a ottenere il via libera al suicidio medicalmente assistito, dopo la sentenza della Consulta sul caso di Dj Fabo. "Mi sento più leggero. Sono stanco e voglio essere libero di scegliere il mio fine vita", ha commentato Mario. - (PRIMAPRESS)