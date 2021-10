Sport, inclusività e formazione: protocollo d'intesa tra Comune di Genova, Unige e Aces Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA/GENOVA - Il Comune di Genova, l'Università degli Studi del capoluiogo ligure e la Delegazione Italia della Federazione delle Capitali Europee dello Sport (Aces Europe), hanno siglato un protocollo d'intesa per la promozione dello sport sociale ed inclusivo attraverso una visione strategica e metodologica della formazione e della crescita dei valori dello sport come valori doi crescita sociale. Gli intenti di questo accordo sono di riunire le singole azioni esercitate dal Comune, designato Capitale Europea dello Sport 2024 ed impegnato nell'organzzazione di grandi eventi sportivi tesi a sviluppare economia di scala sul territorio; dell'Università di Genova che con il suo programma "Unige per i campioni" ha messo in relazione le carriere formative universitarie con quella sportiva degli atleti. Valori che si riunscono da oltre venti anni nella mission di ACES Europe.La raccomandazione di questi giorni anche dal Consiglio Europeo è di uno sforzo comune, con tutte le parti sociali di agire dando contenuto al valore dell'inclusività attraverso formazione e competenze qualificanti per migliorare la qualità della vita generale. - (PRIMAPRESS)