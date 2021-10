Sport e politiche giovanili: ministra Dadone sigla protocollo con Aces Italia per azioni post-pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le azioni al contrasto degli effetti post-pandemia nella roadmap del Ministero delle Politiche Giovanili, passano anche attraverso lo sport. Il Ministro Fabiana Dadone ha sottoscritto oggi un protocollo di intesa con la delegazione italiana di Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) rappresentata dal suo presidente Vincenzo Lupattelli.

Il protocollo - ha commentato il Ministro - si inserisce nel quadro delle iniziative che abbiamo in programma da qui ai prossimi mesi con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica sportiva e degli stili di vita sani tra i giovani, anche per aiutarli ad uscire dalla fase di isolamento post-pandemico”.Aces Europe è un'associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles ed è partner ufficiale della Commissione europea nella Settimana europea dello sport e dell'Unesco. La delegazione italiana è stata costituita, per affiancare i municipi italiani che si candidano ogni anno a concorre al titolo di “Città europea dello Sport”. “Grazie ad Aces Europe- ha proseguito Dadone - vogliamo sostenere quei comuni e quelle comunità che si distinguono nel saper coniugare la promozione della pratica dello sport alla diffusione della cultura e dei valori sportivi e, quindi, della convivenza civile e della legalità, in special modo nelle fasce di età giovanili la cui crescita è strategica per il futuro del nostro Paese”. Aggiunge Lupattelli “Aces è particolarmente orgogliosa di questo protocollo che darà un ulteriore impulso ai Comuni italiani nel perseguire politiche sportive che coinvolgano sempre più i giovani in tutte le iniziative di Aces Italia, tra le quali l’assegnazione del premio degli Aces Video Awards che avverrà domani a Macerata all’interno del Overtime Festival, per il quale auspichiamo che vedrà una menzione speciale da parte del Ministro delle Politiche Giovanili. - (PRIMAPRESS)