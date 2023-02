Sport come scuola di vita: siglato il protocollo d'intesa dai Ministri Abodi e Valditara con la Scholas Occurentes

(PRIMAPRESS) - ROMA - Firmato questa mattina dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara il protocollo d’intesa con Scholas Occurentes, organizzazione internazionale di diritto pontificio che associa la tecnologia con l'arte e lo sport per promuovere l'inclusione sociale e la cultura dell’incontro per la pace, rappresentata dai Direttori Mondiali Josè Maria del Corral ed Enrique Pamleyro.

Il Protocollo, che ha validità triennale, ha come obiettivo la promozione di attività educative, culturali e a sostegno dei valori dello sport riscoprendone l'origine e riscoprendolo come percorso educativo, come scuola di vita, consapevoli che lo Sport sviluppa la dimensione sociale dell'essere, insegna a giocare con l'altro, a privilegiare il bene comune rispetto al proprio. La collaborazione verterà quindi a favorire lo Sport quale percorso d’inclusione e cultura dell’incontro anche tramite attività innovative nell’ambito dell’arte e della tecnologia, ed incoraggiando la collaborazione tra le istituzioni sportive e scolastiche. Tra i temi anche l’utilizzo dello sport come veicolo per promuovere le capacità lavorative e l'occupazione. In questo senso, lo sport non è un fine ma un "mezzo" (uno strumento) per affrontare il problema sociale ed economico. La realizzazione di specifiche iniziative derivanti dall’accordo contribuirà concretamente a raggiungere i traguardi prefissati. “La firma di questo protocollo con Scholas Occurrentes – dichiara il Ministro Abodi – suggella la comune volontà di contribuire, attraverso lo sport, a dare ulteriore impulso e sostanza a ogni iniziativa, attività e progettualità sportiva, quale veicolo di educazione e socialità ad ampio spettro. Credo che gli elementi che qualificano l’azione nobile di Scholas Occurentes si sposino perfettamente con la linea che sto portando avanti nel mio dicastero: il ruolo fondamentale dello sport, anche attraverso la scuola e le altre agenzie educative, che può e deve sviluppare la dimensione sociale dell’individuo dando priorità al bene comune nel rispetto dell’altro. Daremo tutto il nostro supporto a Scholas anche per individuare e qualificare luoghi dove poter offrire quotidianamente opportunità, nel rispetto di questa missione”. "La scuola e lo sport - afferma il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - hanno un obiettivo comune: coinvolgere i ragazzi educandoli al valore della condivisione. È attraverso questi due ambiti che il processo educativo e il vivere civile si realizzano appieno. Per queste ragioni sono felice di avere firmato oggi il protocollo d'intesa con Scholas Occurrentes, una realtà che da anni si distingue per la sua azione trasversale in tema di inclusione sociale e di promozione di valori etici e morali". "Come dice Papa Francesco – conclude il Presidente di Scholas Occurentes José María del Corral - nella società di oggi dobbiamo recuperare il gioco e il lavoro. Questo accordo permetterà di trasformare questo sogno per i giovani in una politica di stato”. - (PRIMAPRESS)