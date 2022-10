Spedizioni avventura: Fjällräven Polar, il grande viaggio nella tundra artica per ice man

(PRIMAPRESS) - SVEZIA - Fjällräven Polar è la spedizione nella tundra artica organizzata dal brand svedese di abbigliamento e attrezzature outdoor Fjällräven, che si svolgerà ad aprile 2023. L'evento è riservato solo a 20 persone da tutto il mondo. Gli Ice man si cimenteranno in una spedizione di 300 km attraverso la tundra artica, a bordo di slitte trainate da cani. Per sei giorni i partecipanti guideranno la propria slitta attraverso i vasti paesaggi innevati della Scandinavia settentrionale, immersi in un mondo completamente diverso da quello della loro vita di tutti i giorni. Impareranno le tecniche di sopravvivenza essenziali, viaggeranno attraverso laghi ghiacciati e foreste di montagna e si adatteranno alla vita nell'Artico, dove le temperature possono scendere fino a 30°C sotto zero.Le candidature per la partecipazione all'avventurosa gara, si sono aperte in questi giorni e si chiuderanno il prossimo 13 novembre. Info su experience.fjallraven.com/polar - (PRIMAPRESS)