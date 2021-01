Sindrome da Covid: arrestato un passeggero che ha vissuto tre mesi nell'aeroporto di Chicago per paura del virus

Tom Hanks nel film The Terminal

(PRIMAPRESS) - CHICAGO - Arrestato un uomo californiano che si era nascosto per tre mesi all'aeroporto di Chicago. Ha detto alla polizia che la pandemia di Covid-19 ha causato in lui la paura di tornare a casa. E' accusato di essersi nascosto in un' area protetta. Il reato è penale: violazione di domicilio in un'area riservata di un aeroporto. Il 36enne è stato messo in cella anche per aver rubato il tesserino di riconoscimento di un responsabile delle operazioni all'aeroporto che aveva denunciato lo smarrimento a febbraio scorso. La storia richiama un po' il film "The Terminal" interpretato da Tom Hanks, nella storia vera di Nasseri, un passeggero iraniano che per coincidenze burocratiche fu costretto a vivere in una sala d'attesa dell'aeroporto di Parigi. - (PRIMAPRESS)