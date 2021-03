Sham (Gruppo Relyens) lancia la quinta edizione del concorso per la prevenzione dei rischi sanitari

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ė giunta alla 5a edizione il concorso di Risk Management, per valorizzare e finanziare progetti innovativi a favore della prevenzione dei rischi sanitari promosso da Sham, la company assicurativa del Gruppo Relyens in collaborazione con Federsanità e ARIS. Alle tradizionali tre categorie ospedale pubblico, privato senza scopo di lucro e privato, il concorso premierà per la prima volta un progetto europeo già realizzato, di particolare efficacia nell’ambito della riduzione dei rischi. Si tratta di un Premio internazionale per il quale si sfideranno tutte le strutture dei 4 paesi in cui Sham è presente (Francia, Spagna, Italia e Germania).Il concorso, che si svolgerà da marzo a ottobre 2021, Il Concorso Risk Management Sham a livello europeo sostiene progetti innovativi nel campo della prevenzione e della gestione del rischio all’interno di enti, strutture e servizi sanitari e socio-sanitari. - (PRIMAPRESS)