Sempre più voglia di tempo libero all'aria aperta e l'amministrazione Raggi punta a riqualificare le aree giochi dei parchi cittadini

(PRIMAPRESS) - ROMA – Al via i primi lavori relativi dell'appalto da 1 milione di euro per la riqualificazione delle aree “giochi” nei parchi e nei giardini di Roma. “Le aree gioco dei parchi della Capitale sono spazi fondamentali per i nostri figli. Sono luoghi in cui è possibile divertirsi all'aria aperta, con cautela e rispettando le norme di sicurezza, soprattutto in questo periodo di emergenza legato alla pandemia. Parliamo quindi di spazi che devono essere belli ma, soprattutto, sicuri. Per questo abbiamo deciso di investire molto in questo settore: con la cifra appena sbloccata abbiamo raggiunto un totale di 4,5 milioni di euro dedicati alle aree ludiche dei parchi della città” dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. Nell’ultimo anno, come ha informato l’Assessora alle Politiche del Verde, Laura Fiorini, sono stati 353 gli interventi di manutenzione realizzati nelle 500 aree ludiche curate dal Dipartimento Tutela Ambientale. Sono stati inoltre installati 85 giochi inclusivi dedicati ai bambini con disabilità per facilitare l’integrazione sociale ed educare alla solidarietà e al rispetto dell’altro. - (PRIMAPRESS)