Save The Children: "lmpatto economico del Covid genererà 1 milioni di minori in povertà"

(PRIMAPRESS) - ROMA - In Italia l'impatto economico dell'emergenza Covid potrebbe causare entro l'anno 1 milione di bambini poveri in più, che si sommerebbero al milione di minori già considerati in povertà.Sono le stime Save the Children in occasione della campagna "Proteggiamo i bambini. Whatever it takes". A livello mondiale 1 minore su 3 potrebbe trovarsi a vivere senza il cibo sufficiente. "Nel mese di aprile, più di 4 famiglie su 10 (46,7%) con bambini tra gli 8 e i 17 anni, nel nostro Paese, hanno visto ridursi le risorse economiche”. - (PRIMAPRESS)