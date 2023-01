Risorse umane: a Reanault Italia il riconoscimento Top Employers 2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - Renault Italia si aggiudica il premio Top Employer 2023. La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie delle Risorse Umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. Questa certificazione viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey che ricopre 6 macro-aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri. Fondato più di 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo 2.053 aziende che, grazie alle loro eccellenze in ambito HR, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di persone.

"Si tratta di un importante traguardo - scrive in una nota il gruppo Renault Italia - che riflette l’impegno dell’azienda nel mettere al centro delle sue priorità il benessere dei dipendenti, per assicurare loro un tempo di qualità sul posto di lavoro. Il riconoscimento è la conferma del DNA human centric che da sempre contraddistingue il Costruttore francese e si inscrive perfettamente all’interno della profonda trasformazione che sta attraversando la Marca da quando, nel 2021, Luca de Meo ha lanciato il piano strategico Renaulution". - (PRIMAPRESS)