Ricerca: accordo di scambio tra paesi latino-americani e CNR per cooperazione scientifica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Accordo transnazionale tra l'Istituto italiano latino-americano e il CNR per scambi tra ricercatori su temi di sanità, spazio e salvaguardia del patrimonio nazionale. Il Segretario Generale dell'IILA, Antonella Cavallari e la Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Maria Chiara Carrozza, hanno firmato un accordo quadro di collaborazione alla presenza degli Ambasciatori di alcuni Paesi membri dell'IILA, tra cui il vice presidente pro tempore, Ambasciatore del’ Uruguay Ricardo Varela, ricercatori del CNR, funzionari dell’ IILA. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'ente pubblico con competenze multidisciplinari, festeggia proprio nel 2023 il proprio centenario e come ha sottolineato la presidente Carrozza, intende rafforzare la propria internazionalizzazione, con particolare interesse per l’ America Latina. Nell’ introdurre l’ incontro la Segretario Cavallari ha evidenziato la volontà di strutturare la collaborazione avvalendosi della professionalità dei ricercatori CNR in molti dei progetti realizzati dall’ organizzazione nei settori prioritari per la regione latinoamericana: mentre il CNR metterà a disposizione dei Paesi membri dell'IILA il proprio prestigioso centro di ricerca affinché i professionisti latino-americani possano beneficiare di interessanti opportunità, IILA si impegna a facilitare i rapporti con le competenti istituzioni dei Paesi membri per individuare di volta in volta i ricercatori che potranno essere utilmente coinvolti nelle “campagne” del CNR, a cominciare dalla prossima missione della nuova Nave oceanografica, recentemente donata dallo Schmidt Ocean Institute. La Presidente Carrozza ha confermato l'impegno del CNR per l’internazionalizzazione del "sistema ricerca" italiano e ha colto l'occasione per condividere con i presenti le principali aree di azione del Consiglio e i programmi di cooperazione scientifica in cui si potrà lavorare con l’IILA nei prossimi mesi. - (PRIMAPRESS)