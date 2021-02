Premio Ispi 2020, assegnato in memoria all'ambasciatore Luca Attanasio morto in Congo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premio Ispi 2020 sarà assegnato in memoria all'ambasciatore Luca Attanasio, morto in Congo insieme a Vittorio Iacovacci e a Mustapha Milampo. Ne dà notizia con una nota l'Istituto per gli studi di politica internazionale,ricordando che in passato il premio è andato tra gli altri a Napolitano,Enrico Letta,Bonino,Gentiloni, Staffan de Mistura. Il riconoscimento è per le sue doti di impegno,generosità,per la carica umana straordinaria, messe al servizio dell'Italia e che hanno contribuito all'immagine positiva del nostro Paese. - (PRIMAPRESS)