Povertà minorile: un report di Save the Children segna una crescita oltre il 10% e diseducazione digitale al 20%

ROMA - "La povertà minorile, in poco più di dieci anni, è aumentata di dieci punti percentuali e ha raggiunto nel 2020 il suo massimo storico degli ultimi 15 anni: 1 milione e 346 mila minori (il 13,6% dei bambini e degli adolescenti in Italia), ben 209mila in più rispetto all'anno precedente, sono in condizioni di povertà assoluta". E' quanto emerge da un'indagine di Save the Children. Nell'analisi pilota condotta per la campagna 'Riscriviamo il futuro', si evidenzia inoltre che il 20% dei ragazzi ha ancora difficoltà con il digitale. I dati rappresentati dal report sono frutto di rilevamenti eseguiti da diverse fonti: Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia (CREMIT) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,ISTAT,INPS e Tiresia, centro di ricerca per l'innovazione sociale e la finanza a impatto della School of Management del Politecnico di Milano