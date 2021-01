Postalmarket: il catalogo per corrispondenza torna ad entrare nelle case degli italiani con il volto di Diletta Leotta

(PRIMAPRESS) - MILANO - Postalmarket, il catalogo di vendita per corrispondenza malto nel 1959 da un’idea di Anna Bonomi Bolchini, importando un format americano, tornerà nelle famiglie degli italiani. L’idea editoriale che aveva caratterizzato gli anni ‘70 e ‘80 della nostra società, torna in piena era digitale, a lanciare una sfida. A farlo è una joint nata a maggio del 2020 tra Postalmarket Revolution e Projectmoon mettendo in comune esperienze e forze delle rispettive aziende. Il catalogo, dunque, sarà digitale e cartaceo per strizzare l’occhio agli appassionati dell’idea da sfogliare. Sul sito di Postalmarket viene indicata con un countdown, l’uscita tra 200 giorni ma la copertina del catalogo è già pronta con Diletta Leotta a fare da testimonial. Quella copertina che in passato è stata di Sylvia Coscina e in epoche più recenti di Claudia Shiffer e Monica Bellucci. - (PRIMAPRESS)