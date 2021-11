Pedofilia, la Chiesa francese costretta a vendere i suoi immobili per i risarcimenti alle vittime

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Per risarcire le vittime di pedofilia la Chiesa di Francia è costretta a vendere parte dei suoi immobili ed anche a chiedere dei prestiti. "Potrà essere sottoscritto un prestito per anticipare i bisogni", ha spiegato il presidente dei vescovi francesi. Sarà creato anche un organismo nazionanale incaricato dei risarcimenti delle vittime "caso per caso". Una commissione indipendente nel famoso "rapporto Sauvé" ha accertato che oltre 216 mila persone sono stata abusate dai sacerdoti tra il 1950 e il 2020, - (PRIMAPRESS)