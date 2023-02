Parma, esplosione vintage in fiera: dallo storico Mercanterinfiera al 40° anniversario di Automotoretrò

(PRIMAPRESS) - PARMA - A Fiera di Parma il weekend del 4 e 5 Marzo è all'insegna del savoir faire del passato dove manualità, eleganza e creatività si rivelano in oggetti da collezione. Gli oggetti d'antan diventano protagonisti nella storica rassegna Mercanteinfiera con mobili, dipinti, gioielli e orologi in una sovrapposizione di stili che attraversano l'intero ciclo della storia dell'arte cosichè l’austerità del Cristo Benedicente del XVI sec di Bernardino Luini si alterna alle pantofole papali in filo d’oro vive della stessa eternità delle nature morte di Octaviano Montfort. Il modernariato – rappresentato da vecchie bambole di inizio ‘900 o suggestivi album di fotografie a carillon – si coniuga al design d’autore (con maestri quali Gio Ponti, Gaetano Pesce, Franco Albini, Iosa Ghini, Joe Colombo e Vico Magistretti) in flusso di tradizione e ricordi che parte dall’Ottocento e arriva fino al secondo Dopoguerra e agli anni Ottanta.

Ma il weekend d'antan in fiera prosegue con la novità di Automotoretrò, il salone dei veicoli d'epoca che per la sua 40a edizione si sposta da Torino a Parma. La rassegna dedicata ai motori si aprirà con l'asta della Casa Motor Gallery, battendo oggetti iconici per gli appassionati come un'alettone della formula Uno di Clay Ragazzoni, un cronografo con il cavallino Ferrari appartenuto al pilota Luigi villoresi, il casco di Fernando Alonso o un'intera fiancata della Ferrari F40 GTE appartenuta a Luciano della Noce. - (PRIMAPRESS)