Pari opportunità: il Pallone d’Oro Zinedine Zidane insieme ad Alpine per ispirare futuri campioni

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Un programma di 'responsabilità sociale' vedrà impegnati insieme Alpine e Zinedine Zidane per promuovere le pari opportunità nello sport e nel settore automotive con la diversità come pietra miliare della performance. Con il prestigio e l’esperienza condivisa di Zinedine Zidane, Alpine intende ispirare le giovani generazioni di talenti trasmettendo il messaggio che tutti, indipendentemente da genere, origine e background, hanno i mezzi per avere successo a livello professionale, e diventare campioni. Il programma è stato annunciato nel corso della presentazione ufficiale della vettura di F1 Alpine 523.

Il campione del mondo 1998 e Pallone d'Oro, Zinedine Zidane nato a Marsiglia è originario di una famiglia berbera, il padre, Smaïl Zidane, era un pastore dell'Algeria settentrionale.



