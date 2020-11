Pandemia: nessun antidoto contro la pervasività psicologica del virus. Brusaferro (Iss): "Lascerà il segno"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli effetti della pandemia avranno strascichi molto lunghi e non facilmente risolvibili anche sotto il profilo psicologico. A sostenere la pervasità del virus anche dopo l'arrivo del vaccino sono i vertici dell'Iss: "E' uno stress che non è stato puntiforme, come un terremoto o un'alluvione, è uno stress che si prolunga per oltre un anno e ci accompagnerà per un anno e mezzo circa". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. "Stiamo mettendo in atto strategie di adattamento che lasceranno il segno in futuro, alcune probabilmente in maniera permanente", ha aggiunto Brusaferro. "Quello che stiamo vivendo è un cambiamento epocale-dice Ricciardi,Consigliere di Speranza-non sarà possibile tornare alla normalità per molti anni". - (PRIMAPRESS)