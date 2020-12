Oms: "Tutti devono essere protetti con il vaccino". Intanto spunta anche la "variante italiana"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Non avremo pace fino a quando i vaccini non saranno accessibili a tutti". Così il dg Oms, Ghebreyesus, all'indomani del Vax Day in Europa. "Questa settimana - ha sottolineato segna il primo anniversario da quando l'Oms ha avuto notizia di casi di 'polmoniti per cause sconosciute' dalle autorità di Wuhan". Dopo quelle notizie, ha rivendicato,"abbiamo immediatamente istituito una struttura di gestione per seguire gli sviluppi".Un anno dopo sappiamo cosa fare ma "tutti devono poter essere protetti". Intanto arriva la notizia che circola da agosto in Italia una variante di Sars-CoV-2 molto simile a quella inglese. Una "variante italiana" scoperta a Brescia, "che precede la variante emersa a settembre nel Regno Unito per poi diffondersi in Europa, Italia inclusa, forse un precursore". Lo annuncia Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia. La variante italiana "ha diversi punti di mutazione nella proteina Spike, il cosiddetto 'uncino' che il virus usa per attaccare il recettore sulle cellule bersaglio nel nostro organismo. - (PRIMAPRESS)