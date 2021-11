Nuovo Codice della Strada: 6 punti a chi occupa spazi per i disabili. Stefani: "Una battaglia di civiltà"

(PRIMAPRESS) - ROMA – “Parcheggi gratis sulle strisce blu per le persone con disabilità e stretta contro chi occupa abusivamente gli stalli a loro riservati. Con il nuovo codice della strada si compiono nuovi passi avanti di civiltà. Gli abusivi perderanno fino a sei punti, con sanzione fino a 672 euro". Così il ministro della Disabilità, Erika Stefani sottolinea la battaglia di civiltà condotta in parlamento a protezione delle categorie più fragili. "Sarà un ulteriore ‘giro di vite’ contro chi non rispetta le regole basilari di civiltà: con il precedente testo, infatti, i punti decurtati erano solo 2 e la sanzione non superava i 168 euro. Potremo dire di aver pienamente compiuto il percorso verso una società totalmente inclusiva quando per far rispettare questi elementari principi non ci sarà bisogno di inasprire le sanzioni. Fino a quel momento è bene che siano adottate politiche rigorose e attente per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Sono felice per l'ottimo risultato raggiunto e che su questi punti, ancora una volta, si sia trovata piena convergenza e trasversalità tra le parti politiche: è un segnale molto rilevante essere uniti, soprattutto su questioni come queste”. - (PRIMAPRESS)