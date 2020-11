Nozze gay: Nevada, primo stato Usa a contemplarle nella sua Costituzione dopo il referendum con il 62% dei consensi

(PRIMAPRESS) - USA - Per le nozze gay in uno degli Stati americani non ci sarà più bisogno della discrezionalità di giudici o governatori federali. Il Nevada ha penetrato la cortina di ferro del conservatorismo repubblicano per diventare il primo stato Usa a inserire nella sua Costituzione il diritto alle nozze gay. E’ stato, di fatto, rovesciato un divieto che durava da oltre 18 anni. La svolta grazie ai risultati finali del referendum che si è svolto il 3 novembre scorso insieme al voto per le presidenziali statunitensi. La norma è passata col 62% dei consensi. - (PRIMAPRESS)