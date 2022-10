Nobel per la Pace 2022: i riconoscimenti a due associazioni per i diritti umani in Bielorussia e Ucraina

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Il Nobel per la Pace 2022 non poteva non essere partecipe del conflitto in Ucraina e il riconoscimento è stato assegnato al bielorusso Ales Bialiatski, all'organizzazione russa per i diritti umani Memorial e all'ucraino Centro per le libertà civili. Questa la decisione del Comitato norvegese del premio. Bialiatski e le 2 organizzazioni rappresentano la società civile nei loro 3 Paesi -dice la motivazione- e da molti anni promuovono il diritto di critica verso il potere e proteggono i diritti umani. Eccezionale il loro sforzo per documentare crimini di guerra,violazioni ai diritti umani e abusi di potere. - (PRIMAPRESS)