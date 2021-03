New York, morto l'ergastolano Ronald De Feo jr. che nel '74 uccise tutta la famiglia. La storia ispiro il film The Amytiville Possession

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Ronald DeFeo Jr., il giovane omicida che ispirò film come 'The Amityville Horror' e The Amityville Possession' è morto a 69 anni nel carcere di Sullivan, a Fallsburg, nello stato di New York. Stava scontando gli ergastoli cui era stato condannato per aver sterminato la propria famiglia nel 1974, quando aveva 23 anni. Il13 novembre di quell'anno, DeFeo uccise a fucilate suo padre un italo-americano che commerciava in auto, sua madre, due fratelli e due sorelle nella loro villa in stile coloniale olandese sul lungomare ad Amityville. La casa divenne celebre dopo che la famiglia che l'aveva acquistata dopo gli omicidi la abbandonò meno di un mese dopo avervi messo piede a causa, dissero, perché era infestata dai fantasmi. La storia della strage ispirò il romanzo horror del 1977 'The Amityville Horror, A True Story', di Jay Anson fa cui fu tratto due anni dopo il film cult 'The Amityville Horror'. - (PRIMAPRESS)