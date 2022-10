Mutui casa giovani: il CdM vara un decreto per bloccare i tassi ma è fino al 31 dicembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Oggi, nell'ultimo Consiglio dei Ministri di questo Governo, abbiamo approvato una norma che salvaguarda i tassi di interesse agevolati sui mutui accesi dai giovani tra i 18 e i 35 anni per l'acquisto della prima casa".Così su Facebook il ministro delle politiche giovanili, Dadone. "I mutui dei giovani continueranno a beneficiare dei tassi agevolati, nonostante l'aumento dei tassi di interesse dell'ultimo semestre. La norma vale per tutte le domande di accensione di mutui per l'acquisto della prima casa, che saranno presentate fino al 31 dicembre" - (PRIMAPRESS)