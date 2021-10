Miss Universe, annunciata la data del 12 dicembre per la 70ª edizione del concorso israeliano a Eilat

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il Ministero del Turismo israeliano e la città di Eilat hanno reso noto che il 70° concorso di Miss Universe, andrà in onda in diretta da Eilat il 12 dicembre 2021.Durante l’evento è prevista un’esibizione della cantante israeliana e star internazionale Noa Kirel.

"Sono onorata di esibirmi a Miss Universo. - spiega Kirel - Credendo in se stesse e inseguendo senza paura i propri sogni, queste donne di tutto il mondo vivono e respirano i valori della Miss Universe Organization, e non vedo l'ora di condividere questo momento celebrativo con tutte loro su questo incredibile palcoscenico globale".

La competizione di quest'anno sarà anche caratterizzata dalla partecipazione di due concorrenti della regione: Miss Universo Emirati Arabi Uniti e Miss Universo Marocco. Sarà la prima volta che una rappresentante degli Emirati Arabi Uniti partecipa al contest. E per Miss Universo Marocco sarà un ritorno di partecipazione per la prima volta in oltre quattro decenni.

"Nonostante le sfide che la pandemia di COVID-19 ha posto sul nostro cammino, sapevamo come mantenere l'equilibrio tra salute ed economia, per riportare il turismo in Israele", ha affermato il ministro del turismo israeliano Yoel Razvozov. “Avevamo bisogno di creare ancore turistiche che promuovessero e presentassero Israele al mondo come una nazione vaccinata che invogliasse i turisti a tornare. Il concorso di Miss Universo è senza dubbio un aggancio importante e significativo di questo piano". - (PRIMAPRESS)