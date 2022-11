Migrantes (Cei): "Italiani all'estero superano i residenti in Italia". Mattarella: "Ridisegnare il futuro dei giovani"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il numero di espatriati giovani all'estero ha superato gli stranieri residenti in Italia. E' quanto emerge dal Rapporto di Migrantes della Cei. La percentuale di italiani all'estero supera quella degli stranieri residenti in Italia: l'8,8% dei residenti sono stranieri, gli italiani all'estero sono il 9,8%. così il Rapporto della Fondazione Migrantes. Sempre più giovani vanno all'estero, spinti dal "triplice rifiuto, anagrafico territoriale e di genere", sottolinea Mons. Perego, presidente di Migrantes, aggiungendo una nota a margine che riguarda l'anticostituzionalità della "selezione" dei migranti a bortdo delle navi Ong ancorate in Sicilia.

Sullo scenario deella vistosa migrazione dei giovani è intervenuto anche il presidente Mattarella che ha esortato la politica a riflettere sulle cause dell'emigrazione L'Italia,"che ha una lunga storia di emigrazione, deve aprire un'adeguata ri- flessione sulle cause" del fenomeno migratorio, "principalmente" sui giovani che lasciano il Paese.Così il Presidente Mattarella riguardo al Rapporto italiani nel Mondo, di Migrantes. "Il Pnrr può disegnare un futuro diverso che risponda alle esigenze dei giovani". "In molti casi chi lascia l'Italia lo fa per necessità e non per libera scelta",prosegue Mattarella. "La Repubblica deve fornire opportunita a chi intende rimanere o desidera tornare". - (PRIMAPRESS)