Memorabilia: all'asta in California abiti, oggetti e dischi della cantante scomparsa Amy Winehouse

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Alcune decine di abiti di Amy Winehouse, fra i quali quello che la cantante britannica indossava nel suo ultimo concerto un mese prima della morte (luglio 2011), oltre a libri, dischi, borse e oggetti che le appartenevano, saranno messi all'asta in California il mese prossimo. La casa d'aste Julien's Auctions espone da oggi a New York un campione di oltre 800 fra abiti, pantaloni, scarpe, occhiali, borsette, strumenti musicali, libri e dischi valutati nel complesso fra 1 e 2 mln di dollari. L'asta si svolgerà a Beverly Hills il 6 e 7 novembre. - (PRIMAPRESS)