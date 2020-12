Meini (CEI): "Celebreremo le messe nel rispetto delle norme. Sarà un Natale diverso"

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - A mettere fine la polemica tra le forze politiche e nei salotti televisivi è la stessa Cei, la conferenza Episcopale che ha condiviso la necessità di usare prudenza in questa fase di emergenza sanitaria quando i dati sulla pandemia sono in miglioramento. "Non ne siamo fuori, manteniamo responsabilità e prudenza". E' l'esortazione della Cei. Le Messe di Natale si svolgeranno "nella piena osservanza delle norme",afferma il pro-presidente monsignor Meini, riguardo alla "risonanza mediatica" sugli orari delle celebrazioni."Celebrare in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme continuerà ad essere un bel segno di solidarietà". Sarà un Natale diverso e "i cristiani sono chiamati, insieme a tutti, a fare la loro parte". - (PRIMAPRESS)