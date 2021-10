Manovra di Bilancio, maggiori fondi alla ricerca e al CNR. Prorogati i contratti per gli insegnati in emergenza Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - La manovra di bilancio approvata ieri in Consiglio dei Ministri, come ha sottolineato il premier Draghi in conferenza stampa, non solo è espansiva ma investe su settori strategici. E scuola, ricerca ed università, per il governo rivestono questo ruolo fondamentale per il futuro del paese. Dunque il provvedimento economco aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e crea un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti. E’ finanziata l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare. Solo nei prossimi giorni, però, vedremo nel dettaglio quanto sia stato messo sui capitoli di bilancio nelle singole voci.Nel link seguente sono riportate tutte le voci oggetto della manovra economica: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-44/18359 - (PRIMAPRESS)