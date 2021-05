Malattie rare: "Il ballo di San Vito" suggerisce gli autori della serie televisiva Diavoli su Sky

(PRIMAPRESS) - ROMA - C’è una malattia che colpisce almeno 6.500 persone in Italia ma che per la sua particolarità deve aver colpito gli autori di due serie televisive in onda su Sky Atlantic: è la malattia di Huntington meglio conosciuta come il “Ballo di San Vito”. Nella serie “Diavoli e in ‘ZeroZeroZero’, c’è un evidente accenno nei suoi personaggi. Questa malattia ha caratterizzato la vita del cantante folk americano Woody Guthrie, più volte etichettato come schizofrenico e alcolista, quando invece i sintomi che mostrava erano quelli della malattia di Huntington, che lo portò a morire a 55 anni in un ospedale psichiatrico. Oggi, almeno nel mondo occidentale, Woody Guthrie avrebbe avuto una diagnosi più precoce, e una migliore presa in carico, ma continua a non esserci una terapia capace di arrestare questa malattia rara ed ereditaria. Di questa patologia, delle storie delle famiglie che ne sono affette, e soprattutto dei bisogni di una intera comunità di pazienti, caregiver e ricercatori domani giovedì 13 maggio ne parlerà l’Osservatorio Malattie Rare in una diretta Facebook . - (PRIMAPRESS)