Magistratura: il Presidente della Repubblica, Mattarella scrive all'ANM e sollecita una riforma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La lettera inviata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha un carattere di straordinarietà per i toni che sollecitano una profonnda riforma. "Occorre impegnarsi per assicurare la credibilità della magistratura che,per essere riconosciuta da tutti i cittadini, ha bisogno di un profondo processo riformatore e anche di una rigenerazione etica e culturale".Così il presidente Mattarella in una lettera al presidente Anm, in occasione di un convegno. "L'indipendenza della magistratura è un elemento cardine della nostra società democratica,si fonda sull'alto livello di preparazione professionale che va accompagnata dalla trasparenza delle condotte personali",continua Mattarella - (PRIMAPRESS)