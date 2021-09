Macron e Draghi protagonisti del nuovo asse italo-francese con la complicità di Gérald Passedat

(PRIMAPRESS) - MARSIGLIA - Si vedrà se nella storia della "nuova Europa", cioè quella che si disegnerà senza la cancelliera Angela Merkel per scadenza del suo quarto mandato politico, l'incontro de "Le Petit Nice" tra Il presidente francese Marcron e il premier Draghi avrà dato inizio ad un nuovo asse italo-francese. Sta di fatto che i due leader si sono incontrati a lungo nel ristorante marsigliese dello chef stellato Gérald Passedat. Un scelta non casuale visto che Passedat è diventato il fautore di una cucina basata sulla valorizzazione dei pesci dimenticati del Mediterraneo e che il Mare Nostrum è stato uno degli argomenti centrali di Macron e Draghi oltre quello incombente dell'Afghanistan. L'impatto delle migrazioni, la Libia e qualche sfasatura dell'Unione Europea hanno tenuto impegnati i due leader per circa 4 ore sulla terrazza del ristorante pluristellato a conferma di un evidente asse Roma-Parigi su delicati dossier. Sull'Afghanistan Macron si è detto disposto ad appoggiare la proposta italiana di un G20 ad hoc da tenere dopo l'assemblea Onu. Italia e Francia condividono il Mediterraneo,"ci impegniamo ad agire ancora più insieme per proteggerlo", ha detto Macron. - (PRIMAPRESS)