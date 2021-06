Lilibet, il nome della secondogenita di Herry e Meghan diventa un caso. Diffidata la Bbc

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La vita di Harry e Meghan ha tutta l'aria di continuare a trasformarsi in una sorta di saga a puntate. Ogni loro mossa diventa motivo di polemiche e gossip. Ora al centro del dibattito rimbalzato su tutti i giornali c'è il nome che è stato dato alla secondogenita della coppia nata il 4 giugno scorso: Lilibet, il nomignolo con cui il principe consorte Filippo, scomparso di recente, chiamava la Regina. I duchi del Sussex hanno diffidato la Bbc, tramite i loro avvocati, per aver diffuso l'indiscrezione secondo la quale la regina Elisabetta II non sarebbe stata consultata sulla scelta del nome. - (PRIMAPRESS)