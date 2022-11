Licenziamenti Twitter: una lettera aperta dell’Onu sollecita a Musk di garantire i diritti umani

(PRIMAPRESS) - USA - Il passaggio di proprietà di Twitter al gruppo guidato da Elon Musk sta diventando un caso internazionale tanto da spingere l'Onu ad intervenire. Volker Turk numero uno dell'Onu, ha esortato Elon Musk,nuovo proprietario di Twitter, a garantire che il rispetto dei diritti umani sia centrale sul social network. "Come tutte le aziende, Twitter deve comprendere i danni associati alla sua piattaforma e adottare misure per affrontarli. In breve- ha scritto Turk, in una lettera aperta- ti esorto a garantire che i diritti umani siano centrali per la gestione di Twitter sotto la tua guida". Musk nei giorni scorsi aveva licenziato in tronco metà della forza lavoro della piattaforma social. Manager e quadri si erano ritrovati con il loro account chiuso. - (PRIMAPRESS)