Legge anti Lgtb, arriva un ultimatum dall’Ue alle posizioni dell’Ungheria di Orban

Si alza il livello di scontro tra i vertici dell'Unione Europea con la presidente Ursula von del Leyen in testa e il presidente dell'Ungheria, Orban sulla legge Lgtb. Chiarimenti" entro il 30 giugno sulla legge che "all'origine protegge i bimbi dai pedofili", ma usa "metodi discriminatori in base a sesso e orientamento". Lo chiede la Commissione Ue al governo ungherese. Per Budapest "omosessualità, cambiamento sesso e divergenza identità rispetto al sesso alla nascita sono come la pornografia,con influenza negativa sullo sviluppo fisico-morale dei minori". Così "si viola la Carta dei diritti dell'Unione europea, negando la libertà",dice l'Ue. Budapest:"Non usciremo da Ue, la salveremo da ipocriti". In questo scontro, di diritti di libertà di espressione, c'è, tuttavia un legittimo deficit di trasformazione culturale di storie sociali diverse di un paese che probabilmente hanno bisogno di una gradualità diversa di adattamento.