Leadership al femminile: nasce il premio Leads per la scalabilità delle carriere nella Sanità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nasce il Premio Leads, il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità per promuovere le best practice di Aziende pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la leadership al femminile. Il premio è stato presentato oggi dalla Presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità, Patrizia Ravaioli, della Segretaria del Premio, Sara Vinciguerra e dalla Presidente della Giuria, Beatrice Lorenzin. Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, a aziende e associazioni, onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso del 2020 la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario. Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura attraverso il link https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/ . - (PRIMAPRESS)