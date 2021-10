La stretta sui monopattini elettrici: saranno limitati nella velocità che passa a 20 km/h

(PRIMAPRESS) - ROMA - La stretta che arriva sull'uso dei monopattini elettrici è poca cosa rispetto alle aspettative di una misura che doveva stabilire un principio di mobilità leggera ma inserita in regole comprese all'interno di un veicolo che si muove su strada. Il divieto di parcheggio sui marciapiedi e la previsione di apposite aree di sosta, la riduzione della velocità massima a 20 chimometri orari e la confisca del mezzo nel caso di modifiche che ne aumentino le prestazioni erano necessarie ma restano ancora molti dubbi circa la circolazione su strade ad alta percorrenza. Le novità sono state introdotte con un emendamento al testo del decreto Trasporti durante l'esame in commissione alla Camera. Non passa, invece, l'estensione dell'uso del casco. Le nuove misure - In particolare la velocità massima scende da 25 a 20 chimometri e l'uso del casco rimane limitato a 14 anni come prevedono ora le norme sperimentali. Previste poi novità sui nuovi monopattini, che dovranno avere le frecce e la luce di stop posteriore. - (PRIMAPRESS)