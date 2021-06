La secondogenita di Megan ed Harry si chiama Lilibet Diana, omaggio alla Regina e all’indimenticata mamma

(PRIMAPRESS) - USA - La secondogenita del duca e della duchessa di Sussex, Harry e Meghan, si chiama Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor. Lo ha fatto sapere una portavoce della famiglia. Meghan ha partorito venerdì, la neonata è in salute. Secondo la portavoce, la bambina è nata in un ospedale a Santa Barbara, in California, e pesa circa 3,5 chilogrammi. Il primo nome, Lilibet, è un omaggio al soprannome della regina Elisabetta II; il secondo è in onore della nonna Diana, madre di Harry. La neonata è l'ottava nella linea di successione al trono. L'annuncio non è stato accompagnato da alcuna fotografia. La coppia si era sposata al castello di Windsor nel maggio 2018, il primo figlio Archie è nato un anno dopo. - (PRIMAPRESS)