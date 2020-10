L'Oms punta il dito sulla Vecchia Europa: aumento dei casi del 50% per quarantena inadeguata

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’aumento vertiginoso dei casi di Covid registrato nelle ultime settimane è legato al fatto che chi è entrato in contatto con un contagiato non ha avuto un periodo di quarantena adeguato. A dirlo è il direttore per le emergenze dell'Oms Michael Ryan: "Non è accaduto ovunque -ha detto- ma sono convinto che sia la principale ragione per cui stiamo vedendo numeri così alti". Dito puntato in particolare sul Vecchio Continente: "Nella metà dei 48 Paesi dell'area Europa facenti parte dell'agenzia Onu l’aumento dei casi è del 50%”. Affermazione che risulta un po’ tardiva e che contrasta con le ultime decisioni, compresa l’Italia, di accorciare i periodi di quarantena a 10 giorni. - (PRIMAPRESS)