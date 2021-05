Iva agevolata: ministra Stefani "Iter più veloce per le persone con disabilità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Nella vita delle persone con disabilità ci sono molte barriere da superare. Una di queste e talvolta assurda, è la burocrazia”. A dirlo è il ministro per la Disabilità, Erika Stefani intervenendo nell'Aula della Camera sul nuovo Decreto che disciplina l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici con iva agevolata. “Un decreto a lungo atteso - spiega il Ministro - per cui ho chiesto attenzione e tempi celeri. I sussidi tecnici ed informatici costituiscono una importante risorsa per l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità. Favorire l’accesso - ha proseguito Stefani - attraverso procedure snelle e ragionevoli diventa un dovere verso chi deve fare i conti con ostacoli e limitazioni”. - (PRIMAPRESS)