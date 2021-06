Istat: l'Italia di over 75 (2,7 mln) soli e con gravi difficoltà motorie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Su una popolazione di riferimento di circa 6,9 milioni di over 75, oltre 2,7 milioni di anziani presentano gravi difficoltà motorie, comorbilità, compromissioni dell'autonomia nelle attività quotidiane di cura della persona. E tra questi 1,2 mln non possono contare su un aiuto adeguato.Una situazione preoccupante, certifica l'Istat. Dal rapporto 'Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria' emerge che sono circa 100mila gli anziani soli in Italia, poveri, senza alcun aiuto e con gravi limitazioni alla cure. - (PRIMAPRESS)