Istat-Iss: il Rapporto 2020 della mortalità da Covid ha registrato più morti dal dopoguerra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel 2020 la mortalità in Italia è stata la più alta mai registrata dal Dopoguerra. Lo dice il rapporto Istat-Iss sull'impatto del Covid in Italia. 746.146 i decessi nell' anno della pandemia, 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019 (+15,6%). Nel 2020 la mortalità ha registrato un aumento del 9%,rispetto alla media del 2015-2019.Il 28 marzo il giorno più nero, 928 morti. Il rischio di morte per Covid si riduce del 95% a partire dalla settima settimana dopo la somministrazione della prima dose del vaccino, si rileva. - (PRIMAPRESS)