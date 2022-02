Istat: il paniere dei consumi 2022 con la pandemia? Ecco cosa hanno comprato gli italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pandemia e le sue limitazioni ha modificato i consumi degli Italiani. Secondo Istat l'analisi dell'inflazione, porta i segni dell'impatto della pandemia che si fa sentire sulle tendenze di acquisto. Tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano nel paniere 2022: sedia da PC, friggitrice ad aria, saturimetro, psicoterapia individuale, test sierologico, molecolare e rapido per Covid-19,Poke take away (il food di importazione hawaiana) e Streaming di musica. Tutte tendenze che confermano la maggiore permanenza del tempo speso a casa da parte dei consumatori. Escono invece dal paniere quest'anno compact disk e monopattini. - (PRIMAPRESS)