Impianti sportivi: l’Arena di Cantù ottiene la “dichiarazione di pubblica utilità” con il sostegno dell’ICS

(PRIMAPRESS) - COMO - la nuova Arena di Cantù è la prima grande operazione su area pubblica in Italia che ottiene la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera ai sensi della legge sugli impianti sportivi. L'iniziativa di Cantù Next è stata supportata dall’Istituto per il Credito Sportivo. Cantù Next S.p.A. è una società nata nell’agosto 2019 su iniziativa di un gruppo di imprenditori locali, che opera, insieme alla Pallacanestro Cantù S.p.A., per la realizzazione del progetto della nuova Arena. Cantù Next è anche proprietaria del 10% delle quote del glorioso club. L’istituto per il Credito Sportivo (ICS), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, da 65 anni è al fianco di enti pubblici e soggetti privati per promuovere e sostenere gli investimenti infrastrutturali in ambito sportivo e culturale. - (PRIMAPRESS)