Il premier Draghi rinuncia in silenzio al suo stipendio da Presidente del Consiglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul siti governativi nella parte dedicata all'Amministrazione Trasparente, sono stati indicati gli stipendi anche dei vertici delle varie istituzioni. La sorpresa è stata di verificare Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha rinunciato al suo emolumento già in data 5 maggio con un documento in cui spiega di “non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. Il documento in questione è stato appena caricato tra quelli sull’Amministrazione trasparente, pubblicati, come sempre, sul sito del governo. Per le casse degli italiani un risparmio di 80 mila euro netti. Stessa cifra che percepiva invece Giuseppe Conte, il quale aveva ridotto solo di un 20% il suo stipendio. Draghi, come da sua abitudine, non ha dato alcun risalto alla rinuncia. - (PRIMAPRESS)