Il Gruppo mutualistico francese Relyens: raddoppia in CSR con la “B-Corporation” di Sham e Sofaxis

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’assemblea dei soci del gruppo mutualistico sanitario Relyens, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di inserire nello statuto della mutua la denominazione di “B-corporation” che consente all’intero gruppo di raddoppiare gli obiettivi di responsabilità sociale d’impresa con particolare attenzione all’ambiente. L’ampliamento della mission aziendale caratterizzerà le azioni delle due società Sham e Sofaxis.

Olivier BOSSARD, presidente di Sham, sottolinea quale sarà l’obiettivo espansivo del gruppo: “Per il nostro modello di Gruppo mutualistico, l’essere una “B-corporation” appare come una straordinaria opportunità per reinventarsi, pur continuando a rispettare i valori fondanti. Siamo collettivamente convinti, insieme agli Amministratori, del valore e dell’importanza di questo approccio. Questa nuova fase, impegnativa e coinvolgente, consentirà di affermare ulteriormente la responsabilità sociale di Relyens e di rafforzare la fiducia dei nostri soci, dei clienti e, più in generale, degli operatori del nostro ecosistema.”

Dominique GODET, amministratore delegato del gruppo Relyens: “Le aziende capaci di trasformarsi, di distinguersi e di liberarsi dai modelli tradizionali, sono maggiormente in grado di far fronte alle evoluzioni, agli sconvolgimenti e ai cambiamenti dei parametri di riferimento che attraversano la nostra società. Diventare “B-corporation” è in un certo senso un dovere, a maggior ragione per Relyens in quanto azienda al servizio dei cittadini e molto impegnata al servizio dei propri ecosistemi. - (PRIMAPRESS)