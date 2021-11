Identità di genere di Mr. e Mrs. e la definizione Natale spazzati via dal politically correct dell'Unione Europea

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il politicamente corretto dell'Unone europea è destinato a far discutere. Questa volta ci va di mezzo anche il Natale. Le nuove linee "per una corretta comunicazione" dell'Ue non solo eliminano il Mr. e Mrs. dalle comunicazioni riducendo la categoria ad un solo genere indefinito Ms. spiegando che "Ogni persona in Ue ha il diritto di essere trattato in maniera uguale" senza riferimenti di "genere, etnia, razza religione,disabilità,orientamento sessuale", ma ad essere spazzata via è anche la parola Natale. Secondo l'UE Le festività non dovranno più essere riferite a connotazioni religiose,come il Natale,ma citate in maniera generica. Si dovrà dire, ad esempio, le festività sono stressanti e non più il Natale è stressante". Ma sono proprio queste le priorità dell'Unione Europea ed è questo il momento di destabilizzare quelle poche certezze rimaste nelle popolazioni per fetto della pandemia e della crisi economica? - (PRIMAPRESS)