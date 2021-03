Harry e Meghan: l'onda lunga delle polemiche nel Regno Unito dopo l'intervista di Oprah Winfrey

(PRIMAPRESS) - USA - La temuta intervista della popolare giornalista Oprah Winfrey a Meghan Markle ed Henry produrrà un'onda lunga di polemiche nel Regno Unito. "Abbiamo fatto il possibile" per restare nella casa reale e "ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione", afferma Harry. "Mi hanno tagliato fuori finanziariamente" ma ora non sono più in trappola, mentre "mio padre e mio fratello" sì. "Ebbi pensieri suicidi e chiesi aiuto inutilmente", accusa la duchessa di Sussex affermando che i reali "temevano per il colore della pelle" del figlio. Poi Harry annuncia che il nascituro sarà una bimba. Un'intervista catartica per l'ex coppia reale ma che ha anche fruttato 7 milioni di dollari all'ex principe che è la somma versata dalla CBS. Alla domanda di Oprah a Meghan se non avesse mai cercato aiuto a Buckingam Palace, lei risponde: "Sono andata all’interno dell’istituzione reale ma mi hanno risposto che non potevano farci nulla… Andandocene abbiamo perso ogni sostegno finanziario ma soprattutto la protezione del secret service inglese… Stiamo costruendo tutto da capo ma siamo liberi e abbiamo la nostra famiglia… Non potrò mai dimenticare quando a corte si parlava dell’eventualità che il nostro piccolo Archie potesse nascere troppo nero…". - (PRIMAPRESS)