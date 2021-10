Giochi Invernali di Pechino 2022: il concerto dei 100 giorni allo start di China Media Group

(PRIMAPRESS) - PECHINO - È iniziato il conto alla rovescia dei 100 giorni che segneranno l’apertura delle Olimpiadi invernali di Beijing. L’organizzazione di China Media Group ha organizzato il concerto celebrativo che ha accompagnato anche il messaggio del Presidente del CIO, Thomas Bach. Più di cento musicisti di molti paesi europei si sono uniti nell’augurare ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 una meravigliosa e straordinaria eccellenza con l'appassionata ouverture di "More Unity, Building Dreams".Nel suo video-discorso, Shen Haixiong, vice direttore del Dipartimento della Comunicazione del Comitato Centrale del PCC e redattore capo del CMG, ha affermato che lo sport e la musica sono linguaggi comuni di tutta l'umanità. Sotto la bandiera olimpica, artisti di diversi paesi hanno espresso i loro più sentiti auguri per il successo dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino attraverso la loro arte, trasmessa simultaneamente attraverso i canali del CMG e molti dei media principali di tutto il mondo.Shen Haixiong ha altresì aggiunto che il CMG racconterà in modo vivido lo svolgersi delle Olimpiadi invernali di Beijing, e si sforzerà di realizzare l'obiettivo "Olimpiadi invernali con mezzi tecnici innovativi · la trasmissione in 8K dei Giochi Olimpici invernali del 2022", fornendo al pubblico globale uno splendido evento sportivo e lasciando un indimenticabile "Ricordo di Beijing".Ecco il link dell’anteprima di Beijing 2022 e del concerto: https://drive.google.com/file/d/1TbuNJ3XvwndOofQCwLppEStYyagVmw6c/view?usp=drive_web - (PRIMAPRESS)