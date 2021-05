Genocidio Namibia, la Germania ammette colpe e finanzia un programma da 1,1 mld entro 30 anni

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Per la prima volta la Germania riconosce di aver commesso "un genocidio" contro le popolazioni degli Herero e dei Namas, in Namibia,durante il periodo coloniale (tra il 1884 e il 1915). "Qualificheremo ufficialmente questi eventi per quello che sono (...): genocidio", scrive il ministro degli Esteri tedesco,Maas,accogliendo la conclusione di un accordo con la Namibia dopo anni di negoziati."Chiederemo perdono alla Namibia",prosegue.La Germania finanzierà ricostruzione e sviluppo del Paese con un programma da 1,1 mld in 30 anni. - (PRIMAPRESS)